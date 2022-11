Rolando Boldrin morre aos 86 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 16:56 Compartilhe

Faleceu nesta quarta-feira (9) o cantor, compositor e ator Rolando Boldrin, que apresentava semanalmente o “Sr Brasil”, programa da Tv Cultura. A morte foi confirmada pela assessoria do artista. O velório será na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi informada.

Rolando Boldrin chegou a ser homenageado como tema do desfile da Pérola Negra no Carnaval de São Paulo, em 2010. Com o enredo “Vamos tirar o Brasil da gaveta”, a escola de samba da Vila Madalena faturou um décimo lugar no desfile.

Ao seu site oficial, Rolando Boldrin se definia como um “homem de muitos talentos e muita personalidade”.

*mais informações em breve

