Rojas jogará com a camisa 50 na Sul-Americana; Corinthians inscreve Veríssimo e Léo Natel

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira a nova lista de inscritos para as fases finais da Copa Sul-Americana. Matías Rojas, que vem atuando com a camisa 10 no Brasileirão, usará a de número 50 na competição. Ele precisou abrir mão da 10, pois Róger Guedes já havia feito uso do número no início do torneio.

Esta, inclusive, não é a única novidade da lista apresentada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O treinador inscreveu o zagueiro Lucas Veríssimo, um dos reforços anunciados pelo Corinthians para o segundo semestre, e o atacante Léo Natel, que estava no Casa Pia, de Portugal, e vinha treinando em separado do restante do elenco desde quando retornou ao Parque São Jorge.

Além de Roger Guedes, que deixou o Corinthians para jogar no Al-Rayyan, do Catar, deixaram a lista Christyan Barletta, hoje no Ceará, e Adson, liberado para assinar com o Nantes, da França.

Para a partida frente ao Estudiantes-ARG, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, o técnico Vanderlei Luxemburgo não contará com o lateral Fagner, com uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A expectativa é que Bruno Méndez seja improvisado no setor.

O provável Corinthians tem:Cássio, Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

Para chegar nas quartas de final, o Corinthians passou pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, com vitória em casa por 2 a 1 e empate sem gols na Argentina. Caso chegue à semifinal, enfrentará o vencedor de América-MG e Fortaleza.

