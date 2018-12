Rojas finaliza 1ª etapa de recuperação após cirurgia no joelho e festeja evolução

Depois de realizar tratamento com fisioterapeutas durante um mês, o atacante equatoriano João Rojas finalizou a primeira etapa de sua recuperação neste fim de semana, após passar por cirurgia no joelho direito, no mês passado.

Em entrevista ao site oficial do São Paulo, o jogador não escondeu sua satisfação por ter superado esse primeiro estágio para retornar aos gramados. “Felizmente estou me recuperando bem. Trabalho diariamente com os fisioterapeutas e já consigo realizar alguns movimentos. Além da estrutura do REFFIS, o São Paulo tem profissionais no departamento médico que têm contribuído bastante nesta minha recuperação”, afirmou.

Rojas realizou o procedimento cirúrgico no dia 1º de novembro para reconstrução dos ligamentos após ruptura do tendão patelar do joelho direito. O atleta, que deu a assistência para Bruno Alves no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no dia 26 de outubro, sofreu a lesão no confronto disputado em Salvador.

Pelo São Paulo, Rojas atuou em 20 partidas desde a sua chegada, foi titular em 19 e marcou um gol. O jogador estreou e teve participação na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, primeiro jogo depois da pausa do calendário nacional por causa da disputa da Copa do Mundo. Na ocasião, foi dele o passe para o gol de Everton.