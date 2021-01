‘Rogério faz um péssimo trabalho no Flamengo’, diz narrador da Fox Sports João Guilherme falou sobre trabalho do técnico Rogério Ceni no Flamengo durante o Linha de Passe

O narrador dos canais Fox Sports e do Grupo Disney João Guilherme avaliou neste domingo, 10, o trabalho de Rogério Ceni como técnico do Flamengo após a derrota dos rubro-negros para o Goiás em casa. Para o narrador, Ceni tem paciência demais com os jogadores e questionou: “porque não testar novas estratégias?”

>Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

– Ele tem tempo para treinar, por que não testar outras estratégias, como Pedro e Gabigol juntos? Por que só jogadores de nome tem que jogar? Ele tem uma paciência enorme com os veteranos e com a garotada, no primeiro vacilo, ele tira do time. Rogério faz um péssimo trabalho no Flamengo – comentou o narrador durante o programa Linha de Passe.

– O Rogério Ceni está escalando mal e mexendo mal. Ele está sendo muito infeliz no trabalho dele no Flamengo. Por que não manter o Hugo Souza no gol do Flamengo? O Hugo falhou no último jogo, contra o Fluminense? Acho que não. A única falha grave dele foi na Copa do Brasil. Por que não mantê-lo se ele é o reserva do Diego Alves? O Natan não jogou bem contra o Fluminense. Mas quantos jogos ruins o Gustavo Henrique fez? Muito mais que o Natan – concluiu João Guilherme.

A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, no dia 18, em Goiânia. Os rubro-negros estão na quarta posição e sete pontos atrás do líder São Paulo.​

E MAIS:

Veja também