Rogério completa 100 jogos com a camisa do Sassuolo: ‘Gratidão a todos’ Lateral-esquerdo brasileiro Rogério completa 100 jogos com a camisa do Sassuolo: “Gratidão a todos”

O lateral-esquerdo Rogério completou 100 jogos com a camisa do Sassuolo neste domingo (26), após ser titular na vitória por 1 a 0 contra a Salernitana no Campeonato Italiano. Nos quatro anos de clube, o atleta ficou marcado na história ao ser eleito o melhor de sua posição no centenário da equipe, celebrado em 2020.

– Estou muito feliz por completar esses 100 jogos pelo Sassuolo, um clube que me recebeu muito bem e me ajuda muito a evoluir diariamente. Tenho muito carinho e gratidão por todos aqui. Espero continuar escrevendo essa história por muito tempo – disse o lateral.

Atuando bem no apoio ao ataque, Rogério soma dois gols marcados e quatro assistências com a camisa neroverdi. Com passagens por seleções de base, o atleta vem evoluindo e espera entrar no radar do técnico Tite para as próximas convocações da equipe principal.

O Sassuolo enfrenta a Inter de Milão às 15:45h (de Brasília) deste sábado em partida válida pelo Campeonato Italiano.

