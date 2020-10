Rogério comemora cinco anos da primeira convocação para Seleção Brasileira e revela ‘sonho em voltar’ Brasileiro relembra marca importante na carreira e diz trabalhar duro na Itália

Em 2015, o lateral-esquerdo Rogério viveu um momento muito especial ao disputar a Copa do Mundo sub-17 com a camisa da Seleção Brasileira. E nesta sexta-feira, o jogador comemora cinco anos do dia em que toda a história começou. Há exatos cinco anos, o jogador, que até então defendia o Internacional, foi convocado pela primeira vez para defender a amarelinha, ao ser chamado pelo técnico Carlos Amadeu para a disputa do mundial da categoria.

– Defender a seleção é o sonho de qualquer jogador, eu pude viver esse momento pelas categorias de base. Sou grato por tudo que vivi e lógico que fica agora o sonho de jogar pela seleção principal. Acredito que com trabalho, qualquer jogador tem condições de performar em alto nível e hoje, no Sassuolo, sendo eleito o melhor lateral, me dá mais respaldo para manter o bom desempenho e almejar grandes conquistas na Itália e voltar a seleção – ressaltou o jogador.

Na competição, Rogério apareceu como uma das surpresas mais agradáveis da lista. Atuando nas divisões de base do Colorado, o jogador vinha se destacando pelos cruzamentos certeiros para os atacantes do clube gaúcho. Na ocasião, o ala também era o único atleta especialista na posição, que sofria uma espécie de carência na geração. Com as credenciais técnicas, o jogador ganhou a vaga na equipe brasileira e foi o titular incontestável nos cinco jogos da campanha, que acabou precocemente nas quartas de final.

As boas atuações no Mundial, inclusive, serviram de porta de entrada para Rogério na Europa. Meses depois, acabou negociado pelo Internacional com a Juventus, da Itália. Hoje o lateral defende o Neroverdi, onde soma 66 jogos oficiais e foi eleito, recentemente, o melhor lateral-esquerdo da história do clube do centenário do clube.

