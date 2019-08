Rogério Ceni revela o interesse do Cruzeiro por ‘três ou quatro’ reforços

O técnico Rogério Ceni revelou, nesta sexta-feira que o Cruzeiro está em busca de “três ou quatro nomes” para reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Guilherme, que pertence ao Grêmio e está no Sport, o meia Claudinho, do Bragantino, e Everton Felipe, do São Paulo, estão na lista.

“Eu prefiro não comentar sobre isso, pois qualquer comentário que eu fizer pode dificultar a negociação. Então, nós temos três ou quatro jogadores que estamos olhando, mas tem times que logicamente não querem liberar esses jogadores por estarem em disputa da Série B”, disse o técnico cruzeirense, que demonstrou urgência na chegada dos reforços.

“Se não der, vamos para outro jogador e tentar achar o mais rápido possível, pois tem uma sequência de jogos na próxima semana, de Vasco, Inter e Grêmio. E esses jogadores que temos aqui, para jogar esses três jogos os 90 minutos, aperta muito”, completou, na entrevista à TV Bandeirantes.

Para o jogo com o CSA, domingo, às 19 horas, em Alagoas, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceni não deverá contar com a dupla de zaga titular. Dedé, que sentiu cãibras no jogo contra o Santos, e Léo, com dores musculares na coxa direita, deverão ceder seus lugares para os novatos Fabrício Bruno e Cacá.

Após 41 dias de uma cirurgia na região lombar, o meia Rodriguinho iniciou um trabalho de fisioterapia em campo nesta sexta-feira com o fisioterapeuta Charles de Oliveira Costa. O jogador não tem previsão de quando ficará à disposição de Rogério Ceni.

O Cruzeiro deve atuar diante do CSA com: Fábio; Orejuela, Dedé (Cacá), Fabricio Bruno e Egídio; Henrique, Dodô, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e David; Pedro Rocha.