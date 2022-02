Rogério Ceni nega problemas no dia a dia do São Paulo: ‘Penso no melhor para o clube’

O técnico Rogério Ceni respondeu sobre supostos problemas de relacionamento com jogadores e funcionários do São Paulo no dia a dia do CT da Barra Funda. Segundo o treinador, ele quer o melhor para o clube.

– Meu relacionamento com jogadores, funcionários… Eu conheço os mesmos porteiros e o pessoal da cozinha há 20 anos. Cumprimento todos, trato bem todos. Tem departamento que precisa melhorar mesmo. Quando eu cheguei não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Penso no melhor no clube, com um período a mais de tratamento, disponibilizar condições para voltar mais rápido. Talvez, eu incomode esses departamentos. Eu quero o bem do São Paulo, se isso for ruim, cobrar melhora na condição física – disse Ceni, em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi.

Rogério completou usando exemplos de quando ele era jogador, principalmente nas recuperações de lesões.

– Exemplo: jogador está parado há 30 dias no DM, quando eu vejo o jogador indo embora 13h45 está perdendo a oportunidade de melhorar rápido. Quando eu me machucava, tratava de manhã, de tarde e de noite para voltar rápido… Então são ajustes e cobranças que geram insatisfação porque a pessoa tem que trabalhar por mais tempo. Eu penso no melhor para o clube – finalizou o treinador.

O São Paulo volta a campo no domingo (13), contra a Ponte Preta, às 18h30, em Campinas. O time soma quatro pontos no Paulistão.

Rogério falou sobre dia a dia no CT (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

