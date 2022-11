Rogério Ceni não se abala e mantém sonho de São Paulo na Libertadores vivo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 1:43 Compartilhe

Após a derrota desta terça-feira (8) contra o Internacional, por 1 a 0, o São Paulo complicou suas chances de conseguir alcançar uma vaga na Copa Libertadores no próximo ano. Tudo depende de como seguirão os jogos desta quarta-feira (9) de outras equipes que ainda não disputaram a rodada e que tem o mesmo objetivo que o Tricolor. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Rogério Ceni afirmou que ainda confia que sua equipe consiga se classificar.

Para o São Paulo tentar, pelo menos, uma pré-Libertadores, é necessário encerrar a temporada entre os oito primeiros colocados da tabela d Brasileirão.

Com o fracasso em casa contra o Internacional, segue na nona posição e agora com 51 pontos. Dependendo dos resultados das próximas partidas e de equipes como o Botafogo, o Tricolor já pode se despedir do sonho.

Mesmo que o encontro com o Colorado tenha sido o último do ano no estádio do Morumbi, o São Paulo ainda vai a campo no domingo (13), contra o Goiás, no estádio da Serrinha. Durante a coletiva de imprensa, o treinador Rogério Ceni afirmou que os objetivos para o próximo ano são modestos, mas que ainda há a possibilidade de uma disputa na Libertadores.

– Temos os objetivos modestos para o ano que vem. Esse não vencemos, estivemos muito próximos de um título que mudaria todo o rumo da próxima temporada. Ainda temos a possibilidade (de vaga na Libertadores), tem a última rodada. Vamos aguardar os jogos de amanhã para ver esse jogo com o Goiás, mas acho que algumas mudanças serão encaminhas para a temporada de 2023 – disse.

– Nós só vamos descobrir no término da rodada, vamos sem dúvidas tentar vencer a partida, como tivermos oportunidades hoje. Se tivermos chances, vamos atrás da vitória. Lógico que ficou mais difícil, tem vários times que podem jogar e somar pontos, acredito que ainda exista a possibilidade, mas ao final da última fica mais difícil – completou.

