Rogério Ceni justifica alteração de João Gomes em vitória do Flamengo: ‘Tenho que pensar no próximo jogo’ Treinador revela cansaço do jovem no intervalo e destaca importância dele para os próximos compromissos do Rubro-Negro

A atuação do Flamengo não foi das melhores, mas foi suficiente para vencer o Cuiabá por 2 a 0, nesta quinta-feira, e saltar sete posições na tabela. Após a partida na Arena Pantanal, Rogério Ceni foi questionado sobre a substituição de João Gomes, um dos destaques do time no jogo, e citou a sequência de jogos para justificar a saída do jovem.

– O João Gomes no intervalo estava um pouco cansado. Falou comigo que estava sentindo um pouco. Principalmente, na hora que eu vi o Diego tendo que sair de maca, eu também tenho que pensar no próximo jogo. Não posso só pensar nesses 90 minutos – disse Ceni, antes de finalizar:

– A intensidade também cai e não sei se é bom ou é ruim acabar o jogo com seis garotos da base. São jogadores jovens ainda e isso faz com que o time corra mais. O João saiu porque eu perdi o Diego e não sei quanto tempo o Thiago Maia realmente aguenta. Ele passa a ser um jogador fundamental para a gente nos próximos jogos.

Com a vitória em Mato Grosso, o Flamengo chega aos 12 pontos na tabela e salta para a sexta posição, com dois jogos a menos que a maioria dos adversários. A equipe se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Confira outras respostas de Ceni na coletiva:

JOGADORES POUPADOS

O papel da fisiologia é importante. Tanto que o Diego Alves não veio porque dentro dos exames e todo equipamento disponível, constatou-se um risco de lesão. Muito provavelmente, o Diego volta contra o Fluminense no domingo. Você não pode ter recursos e não utilizar. Claro que em jogos decisivos você corre certos riscos.

SITUAÇÃO DE DIEGO

Diego era para sair por volta dos 15 do segundo tempo, era uma coisa planejada. E muito provavelmente não começaria contra o Fluminense. Ele vem de uma sequência muito grande. Infelizmente, tomou uma pancada no joelho. Tomara que não seja nada grave. Só no Rio de Janeiro teremos uma melhor avaliação.

REFORÇOS

Não falo sobre posições. É um assunto interno. A direção está focada em trazer alguns nomes para o restante da temporada.

