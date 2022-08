Rogério Ceni junta cacos da derrota para o Flamengo e fala em priorizar Copas

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 12:35 Compartilhe

A sexta partida sem um triunfo, a proximidade com a zona do rebaixamento, e ainda ter de conviver com a impaciência da torcida em relação ao elenco, são os problemas que o técnico Rogério Ceni tentar administrar com a intenção de recolocar São Paulo no caminho das vitórias.

Ao comentar o revés para o Flamengo, o treinador lamentou a dificuldade de lidar com um calendário apertado e ter em mãos um elenco enxuto. “Queria ter o Calleri durante os 90 minutos. Mas e se perder (o jogador contundido). Tinha decidido que Miranda e Diego jogariam 45 minutos. O time faz o melhor no Brasileiro, mas a tabela é pesada”, afirmou o treinador.

Priorizar a Copa do Brasil e a Sul-Americana é uma necessidade que o treinador pretende manter. No Nacional, o time contabiliza 26 pontos e, com o complemento da rodada deste domingo, o clube o risco de perder posições na classificação.

“Não quero passar susto no Brasileiro, mas não posso abrir mão das Copas.O Flamengo é um time competitivo e compra jogadores prontos. Nós precisamos formar atletas. Cada um dentro da sua possibilidade”, comentou o técnico.

Antes de voltar a atuar pelo Brasileiro, o time do Morumbi tem uma decisão no meio de semana. Nesta quarta, o São Paulo encara o Ceará por uma vaga na semifinal do torneio internacional no Castelão. No jogo de ida, a equipe paulista obteve vitória de 1 a 0 e joga por um empate para se classificar.

Na Copa do Brasil a situação é idêntica. Depois de vencer o América-MG em casa, no primeiro jogo das quartas de final, os são-paulinos se garantem na sequência do torneio com um empate e Belo Horizonte.

“A copa não é ilusória para quem é campeão. Tem que jogar pensando que na quarta-feira tem jogo decisivo. A gente vem enfrentando maratona e tentamos fazer o melhor que podemos”, afirmou o ex-goleiro.