Rogério Ceni explica escalação de Luan no São Paulo O jogador ainda não estabeleceu uma sequência de jogos nesta temporada e teve um bom rendimento no empate contra o Coritiba

Ainda sem uma boa sequência de jogos nesta temporada, Luan foi titular no empate do São Paulo com o Coritiba, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni falou sobre o desempenho do jogador em confronto que terminou em 1 a 1.





O treinador do Tricolor paulista explicou durante a coletiva de imprensa pós-jogo que optou por escalar Luan pensando em proteger a zaga.

– O Luan jogou tão livre no meio, apesar de não estar bem condicionado, sabe receber e tem esse toque. É proteção na zaga. Utilizamos ele pouco pelo que tem livre. Poderíamos jogar mais curtos. Faltou um pouco de leitura de jogo para ter melhores oportunidades – disse.

No geral, Ceni considerou que a equipe fez uma boa partida. Para ele, é preciso mais objetividade e ambição para marcar.

– Jogamos muito bem, fizemos um bom jogo, deu gosto de ver. Não tenho do que reclamar. Só elogiar a maneira que se comportaram. Tomar melhores decisões, mais ambições para fazer o gol. Toques mais objetivos, diretos, não tanto floreio. É ter objetividade, simplicidade, isso pode fazer o time ir mais longe – concluiu.

Nesta temporada, Luan esteve presente em apenas oito jogos, sendo sete vitórias e um empate – no caso, o desta quinta-feira (9). No último ano, o atleta sofreu uma lesão incomum chamada “avulsão tendínea do músculo adutor da coxa esquerda”, que o afastou dos gramados por quase seis meses. Agora, volta a recuperar o ritmo de jogo e condicionamento físico.

O São Paulo volta a campo no domingo (12) contra o América-MG, às 16h, no estádio do Morumbi. Atualmente, ocupa a 6ª colocação na tabela, com 15 pontos.

