Rogério Ceni enxerga São Paulo superior e considera derrota para o Flamengo ‘injusta’

Nos vestiários do Morumbi após a derrota do São Paulo para o Flamengo por 3 a 1, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ninguém lamentou mais o resultado que o técnico Rogério Ceni. O comandante tricolor considerou o placar final injusto e descartou fazer projeções para a volta, no dia 14 de setembro, no Maracanã.

– O resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo foi muito bem, muito superior contra um time muito bom. O Flamengo é preciso, tem poucas finalizações e transforma em gols. Hoje o que nós jogamos, da maneira que jogamos, no começo do jogo talvez muito atrás. No segundo tempo com duas sobras e ficamos cinco contra três e ocasionou uma posse de bola para eles. E a posse de bola deles foi no campo de defesa. No segundo tempo adiantamos o Rafinha e o Igor Vinicius e roubamos mais bola, chegamos mais perto do gol. O Flamengo é certeiro. O torcedor pode se orgulhar do que fez. Acho que o resultado é injusto e não é realista.

Na avaliação de Ceni, faltou ao Tricolor uma série de fatores que pudessem fazer com que a equipe pelo menos saísse com um empate diante de sua torcida.

– Acho que faltou melhor qualidade de finalizações. Conseguimos jogadas de bola parada. Cometemos erros que uma equipe não tão entrosada comete, por exemplo afastar todos para dentro da área. O João (Gomes) acerta uma cabeçada e podíamos ter matado na origem da jogada. O segundo gol parece que pegou na mão do Arrascaeta, e o juiz mandou seguir. Cometemos alguns erros, temos que caprichar mais. Como a bola no Patrick não entra, bate na trave, na linha, sai. Não tivemos a mesma precisão que o Flamengo teve nas finalizações. Achei que o esquema com que entramos em campo foi eficiente. Mas somos um time que precisa amadurecer. E isso leva tempo. O Flamengo hoje já é um time maduro.

Sobre as chances de reverter o placar no duelo da volta, no próximo 14, o comandante são-paulino prefere aguardar o desenrolar dos jogos no Brasileirão que tiver até lá, além, claro, da semifinal ante o Atlético-GO pela Copa Sul-Americana, competição que segundo ele sim é prioridade absoluta.

– Primeiro nós temos que ver o Campeonato Brasileiro, temos dois jogos em um campeonato muito importante, que é a Sul-Americana. E com todo respeito ao Atlético-GO, nós temos que chegar à final. Vamos pensar primeiro nisso antes (do duelo com o Flamengo). Quando chegar mais próximo da data do jogo vamos fazer um recorte para ver como vamos atuar no Maracanã.

– São as palavras que falei para eles no vestiário: a gente nunca pode se conformar com a derrota, achar que está bom. Mas a maneira comportamental no jogo, foi a correta. Erros estamos sujeitos a acontecer. Mas como jogo tem que se tirar como exemplo até a maneira como nós atuamos. Esqueça o placar, vamos pensar na construção do jogo como um todo. Nós temos que focar que temos de chegar na final da Sul-Americana. No Flamengo a gente pensa no que for adequado e a analisa a situação dentro dessas duas semanas que teremos. Mas o mais importante é que tenhamos a presença do torcedor nos próximos jogos para nos incentivar – completou Ceni.

