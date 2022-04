Rogério Ceni elogia postura de Calleri e valoriza desempenho de Igor Gomes

o primeiro assunto da entrevista coletiva de Rogério Ceni após a goleada de 4 a 0 sobre o Athletico Paranaense na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro não poderia ser outro. Jonathan Calleri foi o grande herói do São Paulo, neste domingo, no Morumbi, ao marcar três gols.

O treinador fez uma breve avaliação sobre o centroavante argentino, destacando as qualidades que Calleri possui e valorizou a importância do atleta para o estilo de jogo do São Paulo aplicado pelo treinador. Segundo Ceni, Calleri mostrou grande evolução, tanto nas sessões de treinamento, quanto nas partidas.

“O Calleri é um jogador para fazer o tipo de gol que tem feito. Ele foi feito para atuar dessa maneira. Nosso time joga muito em função dele dentro da área. É um jogador que nos últimos jogos vem batalhando muito por essa bola longa, brigando com os zagueiros o tempo todo. Calleri vem dando um grande parcela de contribuição para nós”, afirmou Rogério Ceni.

“Devo parabenizá-lo pelos três gols”, continuou o treinador. “Não é fácil em Campeonato Brasileiro você fazer três gols em um mesmo jogo. Foi uma boa estreia dele e do time”, avaliou Rogério Ceni.

O ex-goleiro também comentou o desempenho recente de Igor Gomes. O atleta, outrora vaiado pela torcida são-paulina, foi bastante aplaudido neste domingo no momento da substituição durante o jogo com o Athletico-PR.

“Eu acho que ele (Igor Gomes) foi bem hoje no jogo. Eu o saquei, porque achei que ele já estava um pouquinho desgastado. Ele participa muito da fase de marcação, tem forças física, oscila em alguns jogos – como todo o time. Minha parte foi dar força a ele naquele momento em que foi vaiado. Ele é um jogador importante dentro do esquema que usamos. Tem muita força mental”, finalizou.

