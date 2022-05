Rogério Ceni diz que pênalti foi bem marcado e analisa vitória do São Paulo sobre o Cuiabá Além da penalidade, para o treinador, expulsão de Jonathan Cafú, do Dourado, foi justa





Após a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Cuiabá, de virada, neste domingo (15), Rogério Ceni, técnico do Tricolor, afirmou em coletiva que o pênalti assinalado pelo juíz Alexandre Vargas Tavares, que resultou no gol de empate — marcado por Calleri — foi corretamente marcado para o Tricolor do Morumbi.

– Sobre o pênalti, pode gerar alguma dúvida: aquele que a bola bateu na mão do jogador do Cuiabá e o segundo que houve a carga. Eu acho que teve a carga atrás. O juíz apitou com bastante convicção, estava próximo do lance, foi um pênalti que nem foi pra VAR, foi apitado antes – explicou Ceni.

Aos 18 minutos do segundo tempo, a torcida presente no Morumbi viu André Anderson invadir a área após passe de Nikão e sofrer leve toque de Marllon. Ele caiu na área e o árbitro confirmou a penalidade sem checar o VAR.

A marcação foi alvo de reclamação dos jogadores do Cuiabá, que também ficaram na bronca pela expulsão de Jonathan Cafú após disputa de bola com Arboleda, na qual ele acertou um pisão no zagueiro.

– Não foi proposital, mas se o Arboleda deixa a perna firme, quebrava a perna. Ele não foi para machucar o Arboleda, mas acabou pegando de cima para baixo. Foi uma expulsão correta – opinou o técnico do São Paulo.

VEJA ABAIXO OUTRAS RESPOSTAS DE ROGÉRIO CENI NA COLETIVA

O JOGO

​- Eu acho que jogamos melhor, como em alguns outros jogos aqui no Morumbi. Criando bastante oportunidades de gol, finalizando mais. Precisa melhorar muitas coisas, por exemplo: não pode, com um 2 a 1 e um jogador a mais, não atacar o adversário e manter posse de bola, ao invés de definir o jogo e fazer o terceiro gol. Principalmente porque tínhamos praticamente só atacantes em campo. Jogamos em função do gol, gastamos os últimos minutos com posse de bola e corremos riscos.

DESEMPENHO DENTRO E FORA DE CASA

– No Campeonato Brasileiro, se você não fizer 80% dentro do seu estádio, dificilmente você consegue ficar entre os primeiros colocados. Até que no ano temos um aproveitamento bom (fora de casa), mas a gente inclui o Campeonato Paulista. Jogamos três jogos fora: empatamos dois e perdemos um. São dois (pontos) de nove, é pouco. Precisamos achar uma vitória fora de casa para vir com ânimo para o Morumbi. Mas aqui a gente tem o nosso torcedor. O Morumbi mostra que ainda é um fator de diferença para nós são paulinos.

BOLA PARADA

– A bola parada é responsável, no mínimo, por 40% dos gols em campeonatos. Depende muito de que time você tenha dentro de campo. Quantos bons cabeceadores, se você tem um bom batedor… Se eu jogo com três zagueiros, Arboleda, Diego (Costa) e Léo, mais Calleri e (Andrés) Colorado de primeiro volante, são cinco ou seis jogadores altos, eu posso gastar mais tempo (treinando bola parada). Se meu time é mais baixo, a gente tem que construir pelo chão e é o que a gente trabalha mais na semana. Poderíamos ter feito mais gols (de bola parada).

ENTRADA DE NIKÃO

​- Nikão entrou muito bem no jogo. Ficou parado muito tempo, problema no tornozelo. Ele fez alguns treinamentos separados para poder entrar em ritmo com o time. Não tava pronto ainda no último jogo, hoje não aguentaria o jogo inteiro, mas achei que aguentaria boa parte do segundo tempo. Entrou com uma função importante, mais aberto, enquanto Luciano estava por dentro. Depois o Eder por dentro e ele mais avançado, com o Rigoni ocupando a função dele (aberto). Independente do gol e da assistência para o André (sofrer o pênalti), ele foi participativo, viradas de jogo, tem boa proteção de bola. Acho que foi uma das melhores participações dele desde que chegou aqui. A gente espera contar mais vezes com ele dentro de campo. Deu bom sinais hoje.

EVOLUÇÃO DE ANDRÉ ANDERSON

– É uma pena não termos a Sul-Americana para ele jogar. Se a gente tivesse, ele estaria num estágio bem mais avançado. É um jogador que tecnicamente é bom, tem condução de bola, tem boa finalização, bate bem, arranque. Tem alguns ajustes ainda a fazer na parte tática, porque essa função que ele faz perto dos atacantes exige uma colaboração defensiva muito maior. Hoje o Cuiabá esteve com dez e facilitou um pouco esse trabalho. Alguns entendimentos da parte tática ainda são necessários para que ele possa ter mais minutos.

TIME PARA O MAJESTOSO

– Pro Corinthians, nós vamos ter o time mais forte que pudermos armar dentro das melhores condições. Vamos analisar na terça-feira, começar a formatar o time para quinta-feira. Vamos analisar o resultado de Ayacucho x Everton e definir o time na quinta-feira. Queremos vencer, mas desgastando o mínimo possível o time para treinar mais para o jogo contra o Corinthians, que é um jogo dificílimo, é líder do campeonato. Vem jogando bem e seu treinador vem encontrando caminhos e diversas alternativas.

SAÍDA DE VOLPI E REPOSIÇÃO

– Quero agradecer o Volpi pelo profissionalismo. Nunca vi um cara treinar tanto, com tanto afinco e dedicação. Todos os dias. Se eu treinasse o que ele treinava, não chegava aos 42 anos jogando. Foi atrás do seu futuro e desejo o melhor pra ele. No momento não há possibilidade de contratações até julho, que é quando abre a janela. Então temos o Thiago Couto, que joga muito bem com os pés e está por uma renovação de contrato. A princípio não conversei com ninguém, nenhum goleiro. Podemos analisar o mercado até julho e, antes de julho, tudo que falarem é especulação. Thiago Couto fica como segundo goleiro e, se eu achar que ele corresponde, ele pode se tornar o segundo goleiro em definitivo, sem que a gente, mesmo porque não temos, gaste por outro profissional.

MARQUINHOS, VOLPI… TERÃO MAIS SAÍDAS?

Não pelo que me passaram. Acredito que possa ter saídas no meio do ano porque o clube, ao que me parece, precisa do dinheiro. Espero que tenha a possibilidade de alguma chegada, porque em alguns setores precisamos ter mais opções.

