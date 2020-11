Rogério Ceni deixa o comando do Fortaleza e deve ser anunciado pelo Flamengo

O último entrave que impedia a chegada de Rogério Ceni ao Flamengo não existe mais. No fim da noite desta segunda-feira, o Fortaleza confirmou a saída do treinador, abrindo o caminho para o seu anúncio pela equipe carioca, o que deve ocorrer nesta terça.

“Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o tricolor”, publicou o Fortaleza em seu perfil no Twitter.

Fora do time cearense, Ceni viajará nesta terça-feira, quando deve ter uma reunião final com Marcos Braz, vice-presidente de futebol da equipe rubro-negra, na qual deve selar o acordo para ser anunciado como novo treinador do Flamengo, com um contrato que deve ser válido até o fim de 2021.

Para tirar Ceni do Fortaleza, o clube vai pagar R$ 1 milhão de multa rescisória ao time cearense, dirigido nos últimos três anos pelo ex-goleiro, exceto por um breve hiato em 2019, quando esteve à frente do Cruzeiro.

O nome de Ceni surgiu como prioridade do Flamengo assim que o técnico Domènec Torrent foi demitido. E agora ele terá mais uma oportunidade de provar que está pronto para treinar uma equipe ponta do futebol brasileiro, depois de não ter êxito em Minas Gerais e no São Paulo, onde começou a carreira de técnico.

Com o anúncio iminente de Ceni, é provável que o treinador possa estar no banco de reservas do Flamengo na partida contra o São Paulo, quarta-feira, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A estreia seria justamente diante do clube pelo qual construiu sua trajetória como jogador.

Além da Copa do Brasil, o Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores, fase em que vai enfrentar o Racing, da Argentina. A equipe também briga pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando o terceiro lugar, com 35 pontos, um a menos do que o líder Internacional.

