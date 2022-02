Rogério Ceni comemora vitória do São Paulo no clássico: ‘Gratificante’ Técnico elogiou a partida do Tricolor e comentou sobre a jogada do segundo gol, onde a equipe ficou com a posse de bola por praticamente um minuto e meio

O técnico Rogério Ceni comemorou a atuação do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O treinador destacou, principalmente, a jogada do segundo gol, marcado por Eduardo Bauermann, contra. Nela, o São Paulo saiu tocando do campo de defesa e soube tocar a bola até balançar a rede do rival.

– Muito mérito dos jogadores que tiveram boa movimentação, a velocidade da troca dos passes. Era uma conclusão clara ou uma penalidade. Jogamos no máximo com dois toques, é isso que tentamos trabalhar. É extremamente gratificante. Dá prazer. Posso garantir que é mais prazeroso jogar desta maneira. Para mim é gratificante porque trabalhamos todos os dias. Tentamos criar novo trabalho de passes, muita parede, para construir com a bola no chão. Com um gramado como esse, facilita – disse o treinador, em entrevista coletiva.

Rogério também analisou a partida do São Paulo diante de uma equipe mais aberta, como o Santos.

– Jogo é contra o Santos na casa do Santos, é um time gigantesco. Ele tem a obrigação de sair do jogo, não fica defendendo com 10 na linha da grande área. Hoje foi um time que te oferece mais espaços, é um time que bate de frente com você – finalizou.

O São Paulo folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça. O próximo compromisso será diante do Campinense, na Paraíba, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (24), às 21h30.

