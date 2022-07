Rogério Ceni cita ‘erros grotescos’ do São Paulo em derrota para o Athletico-PR O Tricolor perdeu do Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. O treinador destacou que o maior problema foram os erros da equipe







Rogério Ceni culpou a quantidade de erros cometidos pelo São Paulo como o principal fator que gerou a derrota da equipe para o Athletico-PR, por 1 a 0, na tarde deste domingo (31). De acordo com o treinador, a partida foi equilibrada, mas tais falhas levaram ao resultado.

Ceni considerou um jogo equilibrado para os dois lados, mas destacou que o Tricolor paulista cometeu muito mais erros durante o confronto no Campeonato Brasileiro. O Furacão avançou no placar após um pênalti cometido por Moreira e convertido por Vitor Bueno.

– Foi um jogo bem equilibrado, não vejo superioridade do Athletico, cometemos muitos erros grotescos no dia de hoje, em vários partes nós erramos e quando você erra muito grande, você acaba pagando com o jogo. Mas em matéria de competição, acho que foi equilibrado, nas chances. A única coisa é que erramos mais. E quando você muito grande, você acaba entregando o jogo – disse.

O técnico destacou o mérito adversário, mas afirmou que grande parte das chances criadas pela equipe de Felipão partiram de erros são-paulinos, que ele considerou como ‘grotescos’.

– A maioria dos lances que o Athletico teve a seu favor começou em erros nossos. Muitos erros no dia de hoje. Incrível a quantidade de erros grotescos próximos à nossa área que tivemos hoje – completou.

– A gente não merecia ter perdido o jogo. Foi um jogo parelho. Vou repetir: a quantidade de erros que nós tivemos. Básicos e grandes que tivemos foi o que fez a gente perder a partida – completou.

O São Paulo não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence há cinco partidas – destas, foram quatro empates e uma derrota. De acordo com Rogério Ceni, o Tricolor tem que melhorar seu rendimento em todas as competições que disputa – no caso, na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana também.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (3), contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

– Temos que melhorar em todas as competições, não só no Brasileiro. O Brasileiro é um perigoso. O caminho que fomos tendo, adversários, confrontos, não deixaram a gente fazer o contrário, ter toda força no Brasileiro. A programação na minha cabeça era uma, mas conforme saem os confrontos, muda. Caiu um sorteio contra o Palmeiras, não pode abrir mão. Passa na Sul-Americana, que é uma competição que a gente vê como possibilidade e com mesmo muita dificuldade que é enfrentar o Ceará, mas é sempre a busca por um título, você não quer abrir mão. Teremos uma sequência de quatro jogos em dez dias, se você não rodar o elenco… E repito, não foi por rodar o elenco que não vencemos, mas sim pelos nossos erros – concluiu.

