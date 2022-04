Rogério Ceni atualiza situação dos lesionados Sara e Nestor no São Paulo Treinador espera contar com o volante já nesta semana, enquanto o meia deve ficar mais tempo fora da equipe

O técnico Rogério Ceni falou sobre a situação dos lesionados Rodrigo Nestor e Gabriel Sara após a goleada do São Paulo em cima do Athletico-PR, por 4 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Ceni espera contar com Nestor já nesta quinta ou no próximo domingo. O jogador está em transição após entorse no tornozelo esquerdo sofrida após a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

– Nenhum dos dois foi ainda com o grupo para o campo. Acho que o Nestor amanhã, ele começa a fazer uma atividade pro campo. Há uma expectativa dele treinar terça com a gente. Como ele ficou parado somente uma semana, acho que a parte física não terá muita influência. Acho que no mais tarder, no domingo, quinta ou domingo, ele estará à disposição – disse Ceni, em entrevista coletiva.

Já o meia Gabriel Sara deve ficar mais tempo afastado da equipe, segundo Rogério Ceni. O treinador preferiu não dar prazo para a volta do jogador, que está há um mês longe dos gramados.

– O Sara é um pouco mais complicado, o tempo parado é maior. Ele tem a virtude da força física, um dos melhores nos testes que fazemos. Mas não consigo dizer se ele estará pronto essa semana. Torço muito para que ele esteja, porque é uma semana difícil e precisaremos de todos. Tenho que aguardar lá para terça ou quarta, se ele via voltar essa semana ou na próxima – finalizou o treinador.

O São Paulo agora joga na quinta-feira (14), às 19h15, contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana.

