Rogério Ceni aposta na velocidade e juventude de Cotia para eliminar Corinthians

Rogério Ceni aposta na velocidade e juventude do elenco do São Paulo, principalmente dos atletas formados em Cotia, para vencer o Corinthians, domingo, às 16 horas, no Morumbi, no duelo único da semifinal do Campeonato Paulista.

Um exemplo disso foi o treino orientado pelo treinador, nesta sexta-feira, quando buscou aperfeiçoar a toca de passes e o deslocamento dos jogadores em campo. A velocidade na realização das jogadas era o objetivo.

Dos atletas formados nas categorias de base do São Paulo, o destaque maior vai para o volante Pablo Maia, com grande regularidades nas últimas partidas, principalmente diante do Guarani, quando fez um belo gol de fora da área, o segundo da equipe na vitória por 4 a 1.

Ceni vai ter três desfalques para o clássico. O meia Gabriel Sara não se recuperou de torção no tornozelo sofrida contra o Palmeiras há duas semanas e continua em tratamento.

O zagueiro Arboleda também está fora porque defende a seleção equatoriana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O lateral João Moreira, também machucado, segue fora.

Com isso, Ceni deverá levar a campo contra o Corinthians: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes (Marquinhos); Eder e Calleri.

Saiba mais