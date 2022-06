Rogério Ceni aponta necessidade de melhorar parte psicológica do São Paulo

O terceiro empate consecutivo do São Paulo no Brasileirão fez o técnico Rogério Ceni apontar o fator psicológico como um dos principais motivos para a falta de poder de decisão do seu time nas últimas partidas. Segundo ele, a equipe tricolor lida com uma espécie de “bloqueio” em alguns momentos de dificuldade da partida.

“É um bloqueio que nós temos, na hora de matar o jogo, na hora de definir a partida, na hora de ganhar os jogos. Nos últimos jogos, não estamos conseguindo. Não falei que era física, absolutamente nada disso, nós sempre corremos o jogo todo, lutamos”, afirmou o treinador, que se irritou após o empate por 1 a 1 com o Avaí.





Contra o time catarinense, na Ressacada, Ceni viu o time sair na frente e perder a oportunidade de ampliar, já que Calleri desperdiçou uma penalidade. Mais tarde, o Avaí buscou o empate, o que, segundo o treinador são-paulino, só foi possível porque houve um abatimento dentro de campo.

“Psicologicamente, você está prestes a fazer o 2 a 0, perde um pênalti, sofre um gol. Aí, anemicamente, a confiança baixa, você não consegue construir o jogo como deveria. Mentalmente, você acaba sofrendo um pouco, você se abate, o adversário começa a crescer”, afirmou.

O treinador tem algum tempo pela frente para tentar deixar o time mais preparado para lidar com adversidades como as que ocorreram em Florianópolis. Então, na quinta-feira, os são-paulinos encaram o Coritiba, no Couto Pereira, a partir das 20 horas.