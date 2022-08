Rogério Ceni admite que pensou em colocar Reinaldo só para bater o pênalti no São Paulo

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 23:57 Compartilhe

O São Paulo conseguiu vencer o Ceará por 1 a 0 e levar uma vantagem mínima no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (3), no Morumbi. Mas a sensação poderia ter sido melhor se Calleri acertasse o pênalti que ele mesmo sofreu no decorrer do segundo tempo.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

GALERIA

+ Confira as notas da equipe do LANCE! para o elenco do São Paulo na vitória sobre o Ceará pela Sul-Americana

Nos vestiários após a partida, o técnico Rogério Ceni revelou que passou pela sua cabeça colocar em campo o lateral-esquerdo Reinaldo, relacionado pela primeira vez para uma partida nesta noite após se recuperar de um estiramento no adutor da coxa direita, só para efetuar a cobrança.

– Passou pela cabeça colocar o Reinaldo, só que ele está há 30 dias sem jogar. Como colocaria o primeiro toque, para ele bater um pênalti? Eu me sentiria confortável e não sentir o peso da bola, com essa atmosfera? Foi onde avaliei, pensei e voltei atrás. Dois jogadores poderiam bater: Calleri e Nikão.

Os números justificam a indecisão de Ceni. Na atual temporada, o camisa 6 tricolor acertou as seis cobranças efetuadas até agora. Com outros batedores, somente sete de 11 pênaltis foram convertidos.

– Calleri era determinado como primeiro, Luciano o segundo. Achei que ele saía pela pancada, ele tinha feito sinal para o Nikão bater. Ele estava denominado como primeiro batedor. Infelizmente a bola não entrou. Temos que dar apoio, ele já resolveu tanto para nós. Isso mostra que é um time, temos que demonstrar que temos chance de recuperar um erro que poderia dar uma vitória mais tranquila.

O São Paulo faz o jogo de volta do duelo com o Vozão na próxima quarta-feira (10), no Castelão. Antes, enfrenta o Flamengo, neste sábado (6), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS:

Veja também