Roger Waters recebe homenagem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro

De passagem pelo Brasil para os shows de sua turnê de despedida, Roger Waters foi homenageado, nesta sexta-feira, 27, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Cantor, compositor e ativista social, Roger Waters é um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd. Ele recebeu um Conjunto de Medalha Pedro Ernesto, em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira, 27, no Salão Nobre da Câmara do Rio. A honraria foi concedida a partir de uma iniciativa da vereadora Mônica Benício (PSOL) – viúva de Marielle Franco (1979 – 2018) – que ressaltou a luta de Roger Waters pelos direitos humanos e contra regimes ditatoriais.

“Roger é um grande companheiro da luta por justiça para Marielle e pelos direitos humanos. Ele compreende que a paz não é apenas a ausência da guerra, mas a presença de justiça, igualdade e liberdade”, disse a vereadora.

Em show realizado no Maracanã, em 2018, o artista chegou a prestar uma homenagem a Marielle.

Waters se apresenta neste sábado, 28, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, com sua turnê de despedida “This is Not a Drill”. O cantor também fará shows em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte.

O artista britânico foi recebido, na última segunda-feira, 23, pelo presidente da República, Lula (PT), no Palácio do Planalto, em uma reunião com as presenças da primeira-dama, Janja da Silva, e do músico Paulo Miklos, do Titãs.

