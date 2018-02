Roger promove Michel Bastos a titular do Palmeiras para jogo deste sábado

O Palmeiras terá uma novidade na sua escalação para enfrentar o Mirassol, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado comandou atividade na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol e promoveu a titular o lateral-esquerdo Michel Bastos na vaga de Victor Luís, alteração que já havia sido testada no treino de quinta-feira à tarde.

Após cinco vitórias consecutivas no começo do Estadual, o Palmeiras continuará com formação parecida à usada nos últimos jogos. Em comparação ao time que bateu o Santos por 2 a 1 no último domingo, no Allianz Parque, a única mudança é justamente a entrada de Michel Bastos. A posição de lateral-esquerdo, porém, deve ter como titular em breve o recém-contratado Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo.

A possível formação titular para enfrentar o Mirassol deve ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Tchê Tchê, Lucas Lima, Willian e Dudu; Borja. Roger promoveu nesta sexta-feira um treino com ênfase defensiva, ao dividir os titulares dos reservas em trabalhos de cruzamentos. Nessa separação, Victor Luís foi designado para ficar junto dos suplentes, enquanto Michel integrou o time principal.

Na sequência, o treinador organizou um trabalho tático. Com estacas no gramado e os jogadores divididos por setores, o técnico do Palmeiras ensaiou movimentos, lançamentos e tabelas. Apesar de ter estreado no clássico com o Santos, o meia Gustavo Scarpa cumpriu a atividade entre os reservas e foi posicionado pelo treinador aberto pelo lado direito, posição ocupada por Willian no time titular.

O jogo entre Palmeiras e Mirassol será às 19 horas deste sábado. Depois da partida, o elenco alviverde será liberado para dois dias de folga e só se reapresenta para os trabalhos na terça-feira à tarde. O compromisso seguinte está marcado para quinta-feira, contra o Linense, no Allianz Parque.