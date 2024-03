Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, ‘sonha’ com a explosão do Congresso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 14:17 Para compartilhar:

Roger Moreira movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, com um “sonho” inusitado. Em seu perfil no X/Twitter, o vocalista do Ultraje a Rigor compartilhou uma montagem do Congresso Nacional “explodindo”.

“I have a dream [Eu tenho um sonho]”, escreveu o músico, na postagem. Ele se refere à famosa frase de Martin Luther King.

Veja:

A publicação, no entanto, não foi bem recebida por internautas, que chegaram a acusá-lo de “terrorismo”.

“O sonho”, escreveu um, ao lado de uma foto da Penitenciária da Papuda.

“Um sonho fascista”, opinou outro.

“Esse senhor precisa de tratamento com urgência”, recomendou um terceiro.

Veja:

Esse senhor precisa de tratamento com urgência. — Paulo de Andrade ⚖️ (@e_legalmente) March 22, 2024

A fascist dream — Ferllen Fokker (@ferllenaf) March 22, 2024





É sério? Faz um ano dos atentados aos 3 poderes e você vem postar isso? Sabia que era figurante do SBT, mas pra virar coadjuvante de golpismo já é demais! — Diego Maderal (@diegomaderal) March 22, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias