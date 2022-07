Roger Machado tranquiliza torcedores sobre situação de Geromel Zagueiro foi substituído no intervalo do triunfo com a Ponte Preta







Pela primeira vez em toda a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Pedro Geromel não terminou uma partida no Grêmio, precisando ser substituído no último sábado (23) quando a equipe bateu a Ponte Preta, por 2 a 1, na Arena.

Na coletiva depois do triunfo, o técnico Roger Machado tratou de tranquilizar os torcedores entendendo que, por conta do sentimento do defensor de estar com “as pernas pesadas”, a decisão foi de tirá-lo para evitar qualquer lesão mais séria:

– Pedro sentiu pesar as pernas. Em uma medida que, quando relatado por um atleta como o Pedro, tem que olhar diferente. Não foi preservar, poupar, por achar que o jogo estava controlado, foi com receio de que se permanecesse em campo poderia ter algo mais grave.

Com ou sem a presença do defensor, fato é que a próxima partida do tricolor na segunda divisão acontecerá na próxima terça-feira (26), frente a Chapecoense, em Santa Catarina.

