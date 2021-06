Roger Machado revela tristeza após goleada sofrida em dia histórico para Fred

Após ser goleado por 4 a 1 pelo Athletico-PR nesta quarta-feira à tarde, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clima no Fluminense não poderia ser outro. O técnico Roger Machado classificou como um ‘dia de tristeza’, além de reconhecer que foi criada uma pressão antes do clássico com o Flamengo, no próximo domingo.

“É um dia de tristeza e reflexão. Imagino que o torcedor esteja muito decepcionado. Nós todos estamos. Às vésperas de um clássico, cria-se um ambiente de extrema pressão, mas nós temos que saber lidar com isso e trabalhar. Juntar os nossos cacos, lamber as feridas, tirar os ensinamentos e olhar para frente”, disse o treinador.

Ao analisar a partida, Roger comentou sobre a diferença de postura antes e depois do intervalo. “É um dia de muita reflexão principalmente por conta da atuação distinta em dois tempos. No primeiro, além de termos saído na frente, criamos muito. E, no segundo, principalmente a partir do segundo gol do Athletico, nós perdemos o controle”, avaliou.

O resultado apagou muito o feito histórico de Fred, que marcou o único gol carioca, alcançando 153 gols na história da competição, se igualando assim a Edmundo na lista dos maiores artilheiros. Agora, o atacante está atrás apenas de Roberto Dinamite, com 190 gols, e Romário, com 154.

Fred terá chance de igualar Romário no próximo domingo, às 16h, quando o Fluminense joga com o Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela nona rodada. Um local atípico para o tradicional Fla-Flu.

