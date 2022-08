Roger Machado elogia a atuação do Grêmio diante do Guarani

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 9:45 Compartilhe

Na briga pelo acesso, o Grêmio voltou a respirar depois de vencer o Guarani por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa.

– VEJA A TABELA DA SÉRIE B

O Tricolor soube aproveitar as oportunidades ao longo do jogo e conseguiu um triunfo importante, que deixou o time na vice-liderança.

Após a partida, o técnico Roger Machado classificou a atuação da sua equipe como ‘consistente’.

‘Foi uma partida consistente. Até os primeiros 35 minutos do primeiro tempo controlamos bem, depois o adversário nos empurrou para trás. O segundo tempo foi diferente, começamos com o controle e perdemos. O adversário fez as trocas e fizemos também para colocar sangue novo e velocidade. Construímos nosso segundo gol no pivô e infiltração, e o adversário se joga. Tomamos o gol no finalzinho, mas a vitória estava concretizada. Vitória bem importante pelo momento da competição, vem em uma hora muito ajustada’, afirmou.

Calendário



Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para medir forças contra o Operário-PR, fora de casa.

E MAIS:

E MAIS: