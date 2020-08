Roger Machado desabafa e manda recado aos críticos após triunfo do Bahia Treinador recebeu diversos questionamentos pós-vice na Copa do Nordeste e reagiu

Roger Machado respira no comando técnico do Bahia. Após o baque na Copa do Nordeste, o Tricolor vencer o estadual e conquistou um bom resultado diante do Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro.

Aliviado, o treinador usou a coletiva pós-jogo para desabafar e mandar um recado aos críticos. No discurso, o Roger Machado deixou claro que não vai mudar o seu estilo de pensar futebol por causa de críticas.

‘Como profissional do futebol há quase 30 anos, eu procuro administrar as pressões com a maior naturalidade possível e não permitir que elas influenciem nas minhas decisões. A escalação, a forma, os nomes, a característica, eu os defino junto com a minha comissão técnica. Nenhuma pressão me motiva a mudar equipe’, disparou.

Com o clima mais ameno dentro do Bahia, a equipe volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Bragantino, em Salvador.

