Roger Machado avalia vitória do Grêmio e aprova o desempenho no jogo de ida da final do Gauchão

O Grêmio começou bem a decisão do Campeonato Gaúcho. Em Erechim, o Tricolor bateu o Ypiranga-RS por 1 a 0, com gol de Lucas Silva. O resultado deixa o Imortal a um empate do pentacampeonato estadual.

Na coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado analisou o desempenho da equipe e afirmou ter gostado do que viu ao longo do jogo.

– Foram dois tempos distintos. No primeiro conseguimos roubar a bola no campo do Ypiranga, o encaixe de marcação funcionou bem e colocamos duas bolas na trave. No segundo, imaginávamos que o Luizinho faria mudanças para voltar melhor. Tentamos colocar o adversário em condição melhor para contra-atacar. Mas foi um bom jogo – avaliou, antes de completar:

– Acho que construímos uma vantagem importante contra uma grande equipe coletivamente, que tem princípios claros, que com certeza vai trabalhar para reverter a vantagem que criamos – destacou, afirmando ainda que a definição do campeão segue em aberto (veja no vídeo acima).

Com a vitória por vantagem mínima, o Grêmio joga pelo empate para sacramentar o título estadual de 2022. A volta acontece no próximo sábado (02), às 16h30, na Arena.

Roger Machado destacou a atuação e o resultado no jogo de ida da final do Gauchão, mas manteve os pés no chão quanto ao título (Foto: LUCAS UEBEL/ GRÊMIO)

