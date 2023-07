Róger Guedes ‘salva’ Luxemburgo, e Corinthians vence o Atlético-MG no Brasileirão; veja o resultado

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 08/07/2023 - 20:59 Compartilhe

Pressionado e convivendo com o “fantasma” da demissão, Vanderlei Luxemburgo ganhou uma sobrevida no Corinthians. Neste sábado (8), o Timão venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O único gol foi marcado por Róger Guedes, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Timão sai da 16ª para a 14ª posição na tabela, abrindo quatro pontos de vantagem para o Goiás, primeiro time da zona do rebaixamento. Já o Galo estaciona nos pontos 20 pontos e segue em 11° lugar no Campeonato Brasileiro.

+ De Neymar a Vítor Roque: confira maiores vendas do futebol brasileiro para o exterior

+ Cruzeiro ganha do Vasco com golaço de falta e entra na briga pelo G-4 do Brasileiro

Cinco lances que marcaram a partida

> !CANELADA! O Galo teve ótima chance de abrir o placar após falha de Gil, mas o meia Edenílson mandou aquela tijolada, de canela, para fora.

> !CALVO GUEDES COLOCA O TIMÃO NA FRENTE! Depois de duas grandes chances perdidas, o camisa 10 corintiano abriu o placar após falha feia de Mariano e passe caprichado de Yuri Alberto. Guedes estava doido para marcar pois vivia sem maior jejum de gols.

> !MILAGRE DO GIGANTE! No começo do segundo tempo, Battaglia quase fez um golaço de fora da área, mas Cássio justificou o apelido de Gigante e fez aquela defesa de cinema.

> !A VOLTA DE RENATO AUGUSTO! Aos 19 minutos do segundo tempo, Luxemburgo colocou o camisa 8 em campo. O meia não jogava há quase um mês e o cérebro da equipe corintiana.

> BLITZ? O Galo ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas nem chegou perto de empatar a partida.

Como foi o primeiro tempo?

Jogando com três zagueiros, o Corinthians não “estacionou o ônibus” na defesa e conseguiu se impor fora de casa. O Timão teve volume ofensivo e conseguiu o primeiro gol com Róger Guedes. O Atlético-MG controlou a posse, mas só conseguiu criar perigo com Pavón e foi punido com um erro de Mariano.

E a etapa final?

O Galo voltou do intervalo com várias mudanças e tentou uma ser mais incisivo no ataque, mas a defesa corintiana estava bem postada e conseguiu neutralizar as armas da equipe mineira. Com Renato Augusto em campo, o Timão alternou momentos de nervosismo e paciência, mas soube controlar a vantagem.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Corinthians é na terça-feira (11), contra o Universitario-PER, pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, na Neo Química Arena. Já o Atlético-MG volta a campo apenas no dia 17, contra o Goiás, pelo Brasileirão.

ATLÉTICO-MG 0 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 14ª RODADA

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 8 de julho de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)

Público e renda: 21.082 / Não informado





Cartões amarelos: Mariano, Jemerson, Battaglia (ATL); Murillo, Róger Guedes (COR)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Róger Guedes (0-1, aos 39′ do 1ºT)

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Pedrinho, após o intervalo), Jemerson, Mauricio Lemos e Arana (Rubens, após o intervalo); Rodrigo Battaglia, Edenilson (Saravia, aos 29′ do 2ºT) e Igor Gomes (Alisson, aos 31′ do 2ºT); Pavon, Alan Kardec (Vargas, após o intervalo), e Paulinho. Técnico: Carlos Pracidelli

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Maycon, aos 37′ do 2ºT), Fausto Vera (Giuliano, aos 45′ do 2ºT) e Ruan Oliveira (Renato Augusto, aos 19′ do 2ºT); Yuri Alberto (Adson, aos 45′ do 2ºT) e Róger Guedes (Felipe Augusto, aos 45′ do 2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias