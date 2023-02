Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/02/2023 - 23:08 Compartilhe

Alvo de brincadeiras nas redes sociais por conta da queda de cabelo, o atacante Roger Guedes falou sobre o assunto no ‘Podpah’ desta segunda-feira. O jogador do Corinthians disse que a própria esposa o chama de “calvo” e revelou preocupação inusitada do filho Ryan, de sete anos.

– Eu perdi muito cabelo porque pinto de prateado desde os meus 16 anos. Agora eu parei porque vi que… O meu problema é que tenho entrada e (falha) em cima. Deve ser (por pintar), porque eu sempre tive bastante. É que voltar para o Brasil também cai. A pressão, jogo para caramba. Na China, eu estava cabeludo – brincou.

– Minha mulher me chama de calvo também. Meu filho, p****. Ele fala: ‘Eu vou ser calvo também?’ Calma, vai durar, até os 25 dá – completou o atacante do Corinthians, levando os apresentadores Igão e Mítico às gargalhadas.





Aos 26 anos, o atacante do Corinthians é casado com Sindy Guedes desde 2015. Além do Alvinegro, Roger Guedes também já somou passagens por Criciúma, Palmeiras, Shandong Taishan e Atlético-MG. Até aqui, já soma 96 jogos, com 30 gols e nove assistências pelo clube paulista.

