Róger Guedes recusa ida para o Flu e frustra investida do Palmeiras por Scarpa

A negociação entre Palmeiras e o meia Gustavo Scarpa, do Fluminense, teve um revés nesta sexta-feira. Após o time paulista e os representantes do jogador se reunirem para tratar do possível acerto por empréstimo por duas temporadas, as conversas travaram na recusa do atacante Róger Guedes em reforçar o clube carioca. A ida dele era uma das duas contrapartidas previstas para resolver o assunto.

O Palmeiras estava disposto a trazer Scarpa por duas temporadas, em troca da ida de dois jogadores para o Fluminense. Um deles seria Róger Guedes e o outro nome mais cotado era o do meia Hyoran. O atacante, porém, não se interessou em se transferir para o time do Rio e fez a negociação esfriar, situação que em um primeiro momento não deve ser retomada pelos dirigentes envolvidos.

A diretoria alviverde não pretende investir dinheiro para contratar Scarpa, mesmo após ter feito uma proposta oficial ao Fluminense em fevereiro. No mês seguinte o clube carioca renovou o vínculo com o jogador para até setembro de 2020. Nesta janela de transferências o jogador foi alvo dos interesses também de São Paulo e Corinthians, em procuras que, inclusive, devem voltar a se intensificar.

Guedes foi listado pela diretoria do Palmeiras como um dos jogadores disponíveis para transferência. A vontade do atacante, no entanto, é de se transferir para o futebol europeu. Meses atrás, o Spartak Moscou, da Rússia, fez consulta pelo jogador.