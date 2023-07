Róger Guedes recebe pix de torcedores do Corinthians para rejeitar sondagem saudita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 15:53 Compartilhe

Sondado pelo futebol saudita, Róger Guedes recebeu o carinho do torcedor do Corinthians via pix. O torcedor deseja que o jogador permaneça no clube. Pelas redes sociais, corintianos descobriram a chave pix do atacante e fizeram uma campanha para arrecadar fundos, de forma simbólica, para convencê-lo a ficar no time. Desde segunda-feira, torcedores enviaram pequenos depósitos para a conta bancária do jogador com mensagens da idolatria que o atacante tem no Corinthians. Comprovantes da transferência foram compartilhados nas redes, com valores em centavos.

A brincadeira seria para tentar “cobrir” a proposta do Al-Nassr e Al-Hilal, dois clubes financiados pelo fundo de investimento saudita e que atraíram diversos jogadores da Europa nos últimos meses, como Cristiano Ronaldo, Brozovic e Ziyech. Presente no sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o presidente Duílio Monteiro Alves fez questão de garantir que “não há intenção” de vender Guedes e ainda assegurou que tudo não passa de especulação.

O Corinthians detém 40% dos direitos econômicos do jogador, que chegou ao clube em 2021 após rescindir seu contrato com o Shandong Taishan, da China. Os 60% restantes estão em posse do próprio Róger Guedes. “Arábia Saudita, irmão? Já ganhou muita grana na China” e “fica, monstro” foram algumas das mensagens enviadas por torcedores ao jogador.

Enquanto não tem seu futuro definido, Róger Guedes disputa nesta terça-feira a partida entre Corinthians e Universitario, válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Autor de um dos gols que garantiu a classificação do time alvinegro na Copa do Brasil diante do América-MG, o camisa 10 será titular e o capitão no jogo, que será disputado no Peru.

