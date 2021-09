Roger Guedes questiona Everaldo Marques por dizer que gol foi de bico: ‘Tá de brincadeira?’

Depois de decidir o clássico com dois gol na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, o atacante Roger Guedes revelou que vai torcer para o Atlético-MG no confronto com o alviverde paulista pela Copa Libertadores. O jogador concedeu entrevista ao Seleção SporTV nesta segunda-feira (27).

Além da torcida para o Galo, Guedes fez questão de dizer que não sente nenhuma mágoa do Palmeiras, clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2016.

“Deixo aberto (a classificação), mas não vou ficar em cima do muro: vou torcer para o Galo. Palmeiras é meu rival aqui, não quero eles comemorando título em São Paulo. Vamos deixar o Galo disputar essa final, seja contra Barcelona ou Flamengo. Tenho amigos lá, o Cuca que trabalhou comigo”, disse o camisa 123.

“Não tem que ficar em cima do muro, não adianta falar. Vou estar em casa torcendo para o Atlético, espero que vençam essa partida. Para a gente, do lado do Corinthians, também é muito bom”, completou.

Ao final da entrevista, Roger Guedes aproveitou o reprise do seu segundo gol contra o Palmeiras no programa para questionar o narrador Everaldo Marques, responsável pela narração do dérbi no último sábado. Durante a narração do gol, Evê disse que o camisa 123 teria chutado de bico.

“Fiquei bravo! Tá de brincadeira, eu dou um chute daquele e ele fala que foi de bico? É difícil acertar chute daquele, quando acerto ele fala que foi de bico? Ficou estranho!”, ‘cornetou’.

Enquanto o Palmeiras volta suas atenções para o jogo decisivo da semifinal da Copa Libertadores, o Corinthians tem uma semana livre para treinar antes de enfrentar o Bragantino, fora de casa, no próximo sábado. A vitória sobre o maior rival deixou o timão em sexto no Brasileirão, com 33 pontos, 13 a menos que o líder Atlético-MG.

Veja também