Róger Guedes quebra o dedo durante partida do Campeonato do Catar

Um acidente chamou a atenção do Campeonato do Catar neste sábado. Róger Guedes, atacante ex-Corinthians, quebrou o dedo após jogada ofensiva em que ele cai sobre sua mão. O brasileiro entrou em desespero ao ver a cena e a equipe médica teve de entrar em campo imediatamente.

O lance aconteceu no final do primeiro tempo entre Al-Rayyan e Al-Arabi. Guedes invadiu a área pela direita no final do primeiro tempo pelo time da casa. Em confronto com o defensor rival, o brasileiro acabou sendo derrubado e saiu com bola e tudo na linha de fundo. A queda, porém, não saiu como previa e o dedo mínimo da mão direita acabou ficando completamente torto.

Inacreditavelmente, a equipe médica colocou o dedo de Róger Guedes no lugar. E, mesmo tendo sofrido tal fratura, o jogador atuou até o fim. Seu time, o Al-Rayyan, venceu o Al-Arabi por 1 a 0, gol marcado pelo atacante naturalizado espanhol Rodrigo Moreno Machado, no apagar das luzes.

Róger Guedes deixou o Corinthians em agosto deste ano. Ele, até então, vinha sendo protagonista do clube paulista na temporada. Sua ausência foi bastante importante, visto que o time alvinegro tinha o jogo de volta com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, ainda a disputar. O atacante de 26 anos acabou não resistindo a uma proposta milionária do clube do Catar.

A saída foi recebida com frustração e certa dose de irritação pela torcida corintiana, que via no atacante o potencial para atingir o status de ídolo, caso conquistasse um título para somar ao feito de ter se tornado o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 31 gols.

