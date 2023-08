Róger Guedes é oficializado como reforço do Al Rayyan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 10:50 Compartilhe

O atacante Róger Guedes foi oficializado nesta quarta-feira como novo reforço do Al Rayyan, do Catar. Protagonista do Corinthians na temporada, o jogador de 26 anos foi seduzido por uma proposta milionária e se animou com a possibilidade de morar no país árabe, no qual ele já esteve em outras ocasiões.

No novo clube, o atacante terá a companhia dos compatriotas Gabriel Pereira, ex-Corinthians e New York City, e Thiago Mendes, ex-São Paulo e Lyon, também contratados na atual janela de transferências. Com seus reforços brasileiros, o Al Rayyan estreia no Campeonato Catariano em 17 de agosto, em duelo com o Al Markhiya.

Róger Guedes deixou o Corinthians no dia 1º de agosto, em um momento crucial da temporada, duas semanas antes do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o São Paulo. A saída foi recebida com frustração e certa dose de irritação pela torcida corintiana, que via no atacante o potencial para atingir o status de ídolo, caso conquistasse um título para somar ao feito de ter se tornado o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 31 gols.

A transferência para o mundo árabe, contudo, tirou do jogador a oportunidade de se tornar um nome mais relevante na história do clube. De acordo com ele, jogar no Catar era um desejo antigo. O Corinthians chegou a fazer uma proposta de renovação, mas não teve um retorno positivo.

Quando foi contratado em 2021, o atacante fez um acordo com presidente Duilio Monteiro Alves, que prometeu a liberação caso o atleta recebesse uma proposta irrecusável de fora do País, justamente o que ocorreu. Mesmo com o clube disposto a dobrar seu salário e comprar os 60% pertencentes ao atacante, os valores nem chegavam perto do oferecido pelo time do Catar.

