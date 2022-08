Róger Guedes comemora gol de empate do Corinthians e projeta segundo jogo da semifinal

Parceria Lance & IstoÉ 24/08/2022 - 23:30 Compartilhe

A semifinal da Copa do Brasil foi marcadas por muitas emoções, mas o astro da noite foi, sem dúvidas, Róger Guedes. O atacante marcou o último gol do jogo de ida, que cravou o empate entre Corinthians e Fluminense por 2 a 2. Depois da partida, ele revelou o sentimento de estufar a rede pela primeira vez no Maracanã.

Róger Guedes marcou o gol que valeu o empate para o Corinthians contra o Fluminense (Armando Paiva / Lancepress!)

– Foi meu primeiro gol no Maracanã, e ainda em uma semifinal. É a felicidade, uma emoção muito grande. Na hora, a gente faz coisas que nem lembra depois – comemorou.

Roger também disse em que posição prefere atuar. O camisa 10, contudo, reforçou que o importante é ajudar nas vitórias do Timão.

– Se eu pudesse decidir, eu gostaria de jogar de segundo atacante, no 4-4-2. É onde eu gosto bastante de me movimentar, mas gosto também de atuar como nove e como ponta. O importante é estar dentro de campo e ajudar a equipe.

Veja a tabela da Copa do Brasil

Róger Guedes também analisou o adversário e elogiou a equipe de Diniz. Porém, disse que na Neo Química Arena será diferente.

– O Fluminense é uma equipe que gosta muito do jogo, de ficar com a bola. Quando você marca a pressão, eles dão um jeito de sair. Mas agora é outro jogo, vamos entender o que o professor quer, e vai ser dentro de casa. Eu só precisava de uma bola, ela acabou chegando e eu estou muito feliz de ter feito o gol.

O Corinthians volta a entrar em campo na segunda-feira, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Timão recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, às 21h30.

