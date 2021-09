Róger Guedes celebra estreia com gol pelo Corinthians e lamenta: ‘Só faltou a vitória’ Atacante aproveitou posicionamento falho do goleiro para marcar gol de falta batendo direto para o gol, evitando a derrota do Timão. Para ele, preparação diária foi essencial

O Corinthians se safou de uma derrota na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira. Graças a um belo gol de falta do estreante Róger Guedes, o placar da partida terminou em 1 a 1 diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021. O atacante celebrou o feito, mas lamentou o resultado.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Depois de ter alguns bons lances no primeiro tempo, Róger não vinha bem no segundo, mas permaneceu em campo e aos 39 minutos teve oportunidade de bater uma falta na lateral da área. Aproveitando o posicionamento falho do goleiro adversário, que se preparou para o cruzamento, o atacante mandou direto para o gol e empatou um jogo complicado que caminhava para derrota.

– Muito gratificante estrear com gol. Estrear com pé direito é muito bom, só faltou a vitória. A gente buscou o empate até o final. Depois buscamos a vitória, mas não veio. Agora é descansar para o próximo jogo – disse o reforço corintiano em entrevista para a TV Globo na saída do gramado.

E MAIS:

Mesmo sem atuar há quase nove meses, Róger Guedes jogou os 90 minutos da partida diante do Juventude e mostrou que está disposto a se entregar pelo clube que o trouxe de volta para o Brasil. Para ele, esse bom preparo se deve ao fato de ter trabalhado particularmente durante todo o tempo sem jogar.

– Me senti muito bem. Vinha treinando bem na semana,. Estava há oito meses sem jogar um jogo. Acho que me ajudou bastante não ter parado nenhum dia – concluiu o camisa 123 do Timão.

Com o empate, o Corinthians permanece na sexta colocação do Brasileirão, agora com 28 pontos. No próximo domingo, às 18h15, fora de casa, o Alvinegro volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, pela 20ª rodada da competição.

E MAIS:







Veja também