Roger Guedes aplica a lei do ex, Willian dá show e ‘quadrado mágico’ do Corinthians funciona no Dérbi Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena, com dois gols de Roger Guedes. Além dos gols, William, Giuliano e Renato Augusto tiveram ótima atuação no jogo

Com os reforços do Corinthians na última janela de transferências, muito foi especulado e questionado de como os novos contratados funcionariam juntos. No Dérbi do último sábado (25), na vitória do alvinegro por 2 a 1 contra o Palmeiras, o ‘quadrado mágico’ do Timão convenceu e foi crucial.

Dois nomes foram os que mais se destacaram: Willian e Roger Guedes. O primeiro por fazer um jogo praticamente impecável e o segundo pelos dois gols (que quase foram três, mas o atacante estava impedido em um dos gols).

Camisa 10 e craque do time, Willian jogou pelo lado oposto ao qual jogou pela maior parte de sua carreira e, mesmo assim, fez um jogo incrível. Pelo lado esquerdo, o jogador foi um dos mais criativos em campo e coordenou um ótimo primeiro tempo, além de jogadas importantes na segunda etapa.

Jogando pelo lado direito da defesa palmeirense, o camisa 10 enfrentou o setor mais frágil do rival, que teve, na marcação, Gabriel Menino e Luan. Apesar de uma boa atuação do zagueiro, o lateral deixou a desejar na marcação.

Com maior liberdade, o ponta corintiano fez o que quis. No segundo tempo, por exemplo, além de uma bela jogada individual para cima de Gabriel Menino, Willian criou boas oportunidades, dando passes nas costas da defesa, encontrando Roger Guedes e, em outro lance, encontrou Giuliano, que deu o passe para Gustavo Mosquito sair na cara do gol, mas parou em Weverton.

O lado esquerdo do ataque foi o mais perigoso do Timão. Por lá nasceu o primeiro gol da equipe, fruto do ‘quadrado mágico’. William inicia a jogada pela esquerda, Renato Augusto ganha profundidade e cruza para a área, Giuliano ajeita e Roger Guedes, principal personagem da partida, abriu o placar, ainda no primeiro tempo.

Roger ainda marcaria seu segundo na primeira etapa, recebendo uma assistência fenomenal de William, que recebeu na esquerda, se livrou de dois marcadores e deu um passe na medida para o camisa 123 deixar Gabriel Menino para trás e ampliar o placar. O gol, porém, foi anulado pelo assistente devido ao impedimento do atacante.

Por falar em Roger Guedes, o atacante viveu uma de suas melhores noites. O primeiro gol já parecia a ‘vingança’ concretizada. O segundo gol seria a cereja em cima no bolo, mas, minutos após sua anulação, o camisa 123 desviou um chute de Gabriel Menino e tirou as chances de Cássio defender, placar empatado em 1 a 1 no final do primeiro tempo.

Na montanha-russa que vivia durante o Dérbi, Roger Guedes tinha, ainda, uma última subida, e essa seria definitiva. Na segunda etapa, aos 38 minutos, Du encontrou Vitinho, que serviu Roger na ponta esquerda. Novamente contra Gabriel Menino, o camisa 123 driblou o lateral e emendou um belo chute no ângulo de Weverton. Placar final: 2 a 1.

Se Giuliano havia pedido tempo para o quarteto funcionar, esse tempo foi, certamente, muito breve. Na segunda partida em que contou com os quatro reforços, Sylvinho soube usá-los muito bem e contou com o bom funcionamento do meio de campo e do ataque para matar a partida nas chances que criou.







A partida foi disputada e, por momentos, o Palmeiras chegou a ser superior. Em jogos assim, bons jogadores fazem a diferença, pois conseguem decidir quando é necessário.

William, Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes. William pela esquerda e Roger centralizado, Renato e Giuliano flutuando no meio, o quarteto funcionou.

