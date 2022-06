Róger Guedes analisa empate do Corinthians com o Athletico-PR: ‘Gosto de derrota’ Mesmo com belo gol do camisa 9, Timão empatou por 1 a 1 com o Furacão no Brasileirão

Após quase dois meses sem marcar, Róger Guedes voltou a balançar as redes no empate do Corinthians por 1 a 1 com o Athletico-PR, pela 12ª rodada do Brasileirão. O camisa 9 marcou um golaço de falta aos cinco minutos do primeiro tempo.





O atacante disse que o gol ajuda a recuperar a confiança, mas lamentou o empate, pois na visão dele, o Timão fez uma boa partida.

– Representa muito, dá confiança. Todo atacante gosta de marcar. Um empate está bom. Saímos com um gosto de derrota, fazíamos uma bela partida, mas faz parte. O Brasileirão é longo, ainda está no começo, então vamos buscar jogo após jogo – disse Róger Guedes na saída do gramada da Arena da Baixada.

Guedes vinha de sua maior seca de gols vestindo a camisa do clube alvinegro. Ele somava 10 jogos sem marcar. Seus últimos gols foram na vitória por 3 a 0 contra o Avaí, pela 2ª rodada do Brasileiro, onde fez um hat-trick.

O próximo compromisso do Corinthians é no domingo (19), contra o Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Neo Química Arena. O elenco corintiano se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde de quinta-feira (16).

O Timão segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Caso vença o Atlético-GO no Allianz Parque, o Palmeiras pode abrir três pontos de vantagem na ponta da tabela.

