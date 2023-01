Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 21:03 Compartilhe





Róger Guedes é um dos jogadores do Corinthians que são mais críticos a Vítor Pereira, ex-treinador do clube alvinegro, que hoje está no Flamengo. E após a derrota corintiana para o Red Bull Bragantino, no último domingo (15), o atacante não perdeu a oportunidade de criticar o cotidiano do Timão com o ex-comandante.

O camisa 10 elogiou bastante Fernando Lázaro, técnico que assumiu o clube neste início de ano, e expôs que o dia a dia de trabalho com o profissional que está hoje é muito melhor do que era na temporada passada, com VP.

– Pressão, no meu ponto de ver, por ser estreia é desnecessário. Ano passado, o Vítor Pereira estava aqui e a gente perdeu e não teve essa pressão. O professor Fernando pode ter uma pressão maior, mas não é para mim essa pergunta. A gente vai dar o melhor pelo Fernando, cara sensacional, trabalho muito bom, posso falar, porque o dia a dia é muito lado, diferente do que era do no passado, não preciso esconder isso de ninguém, então estamos muito felizes e queremos dar a volta por cima já nesta quarta-feira – pontuou Guedes.





A única chance do Corinthians contra o Braga no primeiro tempo foi com Guedes (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O volante Roni não quis se estender mais sobre, mas concordou com a opinião do companheiro de Timão.

– Eu afirmo (que é um clima mais leve), só falo isso. Não toco muito no assunto, mas afirmo que é um clima mais leve – disse o volante, que foi o último a ingressar no ônibus do Corinthians na volta de Bragança Paulista – deixou claro o camisa 29.





Ainda que mais discreto que Róger Guedes, Roni endossou críticas ao ex-treinador Vítor Pereira (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Durante os nove meses que esteve à frente do Timão, Vítor Pereira colecionou desentendimentos com atletas, sendo os principais alvos Róger Guedes e o lateral-direito Fagner. Então interino, Lázaro foi efetivado após a saída do português. Antes, ele tinha seis vitórias e um empate como técnico corintiano, mas conheceu o seu primeiro resultado negativo justamente na sua estreia como efetivo na função.

Para evitar qualquer ‘espírito de crise’, o Corinthians tem a responsabilidade de conseguir um bom placar no próximo compromisso, que acontecerá já nesta quarta-feira (18), contra o Água Santa, na Neo Química Arena. Será o primeiro jogo do Coringão como mandante em 2023.

– Infelizmente não conseguimos implementar o que ele pediu, o gramado prejudicou um pouquinho, mas é para os dois lados, acho que o Bragantino conseguiu pressionar a gente, o que a gente não conseguiu fazer, mas agora é levantar a cabeça e conseguir a vitória dentro de casa – destacou Róger Guedes.

O revés do Timão para o Red Bull Bragantino neste fim de semana foi somente o segundo em estreias de temporadas na última década. Fora essa, a única derrota havia acontecido em 2018, também por 1 a 0, mas contra a Ponte Preta, com os corintianos sendo os mandantes.

