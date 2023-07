Roger Federer volta a Wimbledon para receber homenagem

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 15:45 Compartilhe

O ex-tenista Roger Federer voltará à quadra central de Wimbledon na terça-feira em uma cerimônia especial para homenagear sua lendária carreira, anunciou a organização do Grand Slam britânico nesta segunda-feira (3).

O suíço, oito vezes campeão na grama de Londres, se aposentou em setembro. Na terça, ele visitará o palco de seus triunfos antes do início do segundo dia do torneio.

“Tenho o prazer de anunciar que Roger estará conosco amanhã para uma celebração especial na quadra central antes do início do jogo, para homenageá-lo como o homem com mais títulos de simples aqui em Wimbledon”, disse a diretora executiva do All England Club, Sally Bolton, nesta segunda-feira.

“Será um momento para celebrar suas conquistas e agradecê-lo por todas as lembranças”, acrescentou.

Federer se aposentou do tênis em setembro, após participar da Laver Cup, que também é disputada em Londres.

Bolton afirmou que Serena Williams, que assim como Federer encerrou sua lendária carreira no ano passado, também foi convidada, mas não pôde viajar.

“Como vocês sabem, ela está grávida e não pode viajar. Desejamos a ela boa sorte com o parto e esperamos que ela possa vir no ano que vem”, disse Bolton sobre a tenista de 41 anos.

