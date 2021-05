Roger Federer passa fácil por tenista usbeque na estreia em Roland Garros

Roger Federer teve uma estreia muito tranquila em Roland Garros. O oitavo cabeça de chave não encontrou resistência do usbeque Denis Istomin, largando com vitória por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. O rival veio do qualifier e não impôs resistência.

O suíço não jogava um Grand Slam desde o US Open de 2020, portando há 20 meses. Ficou afastado após passar por cirurgia no joelho e retornou em grande estilo, mostrando que segue com a mão calibrada. A vitória veio em somente 93 minutos.

O rival da segunda rodada deve ser um pouco mais forte. Ele sai do confronto entre o perigoso Marin Cilic e o convidado francês Arthur Rinderknech, que se enfrentam nesta segunda-feira. O suíço jamais enfrentou o tenista da casa. Já o croata é seu freguês. Em 10 encontros, ele ganhou nove.

Apesar do bom retorno, Federer fez questão de enfatizar após superar Istomin que “não vai vencer Roland Garros.” Ele agradece o apoio e a torcida dos fãs, mas admite estar longe do melhor preparo físico para a busca do título. Definiu como ilusão colocá-lo entre os favoritos, “apesar das coisas loucas no tênis.”

Sentindo-se à vontade na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, Federer teve uma estreia com números interessantes. Não cometeu nenhuma dupla falta, distribuiu oito aces e ganhou 80% dos pontos. Foram 48 bolas vencedores e 20 erros não forçados.

Outros resultados: Nikoloz Basilashvili superou Dusan Lajovic com 6/4, 6/3, 0/6 e 6/2, Carlos Alcaraz passou por Bernabe Zapata por 6/3, 2/6, 6/1 e 7/6 (4) e Pedro Martínez bateu Sebastian Korda por 6/4, 6/2 e 6/2.

