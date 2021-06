Roger exalta Fred como ‘comandante da área’, vê Fluminense consistente e elogia evolução de Caio Paulista

O Fluminense largou em vantagem por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Maracanã. Um dos destaques do confronto foi, novamente, o atacante Fred. Autor do primeiro gol, ele chegou aos 35 na história da competição e está a um de Romário como maior artilheiro do torneio. Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado exaltou a importância do centroavante.

– O Fred tem sido importante, assim como o Abel. O ano que trabalhamos juntos no Atlético-MG também foi de muitos gols. As equipes que procuro trabalhar, tenho como referência o jogador que atua à frente, o artilheiro. Todas as movimentações vou trabalhar para que ele seja o comandante da área, a válvula para marcar. Fico feliz pelo ano que ele está fazendo. Está bem na maioria dos jogos, entrando inteiro e dando o melhor. É importante para nós e para ele. Estamos construindo uma temporada boa – elogiou.

O Flu teve mais dificuldades no primeiro tempo, mas dominou após o intervalo e garantiu boa vantagem para o jogo de volta. O confronto em Bragança Paulista será na próxima quarta-feira, às 21h30. Para o treinador do Tricolor, o time demonstrou segurança e foi bem.

– Foi uma partida consistente e segura. Acima de tudo de muita paciência, pois enfrentamos um grande adversário, que tenta construir o jogo a partir do seu campo. Por estarmos jogando em casa, teríamos que subir a marcação e nos posicionar, não poderíamos oferecer a transição e os espaços neste momento de pressão. Foi um 0 a 0 no primeiro tempo com volume e oportunidades, mas sem o gol. Na segunda etapa achamos as principais virtudes e nos deu a oportunidade de encontrar mais espaços e marcar o segundo – analisou.

Roger, durante coletiva (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

Apesar de não ter feito gol, um dos destaques da noite foi o atacante Caio Paulista. O jogador, muito criticado na última temporada, chegou a perder a vaga como reserva imediato para Gabriel Teixeira, mas, junto ao jovem da base, ganhou a posição e hoje é titular. Roger elogiou mais uma vez o atleta.

– O Caio é o atleta que mais evoluiu no ponto de vista de posicionamento tático no campo. Ele entendeu no começo do ano que precisava evoluir e trabalhou muito. Hoje tem sido decisivo, assim como o Biel, para o equilíbrio do meio. Nas inversões de corredor, quando o adversário está tentando entrar pelo lado, está ajudando a ser um quarto jogador de meio. E tem muita força para tirar a bola do adversário e arrancar para o gol. Ele gosta do jogo físico, mas não só isso. Quando precisa pegar a bola e girar na linha, também tem a virtude. Da minha contribuição tem muito pouco, o que tem mais é a vontade do atleta de evoluir – exaltou.

Agora, o Fluminense volta suas atenções novamente para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time recebe o Cuiabá, em São Januário, pela segunda rodada da competição. O confronto será às 11h e o treinador admitiu a possibilidade de mandar alguns reservas caso os titulares precisem de mais tempo de descanso.

– Não gosto de usar a palavra poupar, parece que é um desprestígio e o torcedor interpreta mal a denominação. Trabalho em conjunto com a fisiologia, quero levar o que tiver de melhor. Mas preciso ter jogadores frescos e descansados. Se for necessário fazer isso, podemos escolher essa via. Mas penso que o tempo de recuperação é adequado. Vamos receber os dados e ver se temos necessidade de colocar um atleta mais descansado na partida em detrimento de outro que teve um sacrifício maior nesse – concluiu.

