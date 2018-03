Roger elogia atuação de garotos da base do Palmeiras no ataque

Gustavo Scarpa marcou dois gols, mas o técnico Roger Machado não deixou de elogiar os jogadores da base que atuaram no ataque do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, neste domingo, no Novelli Júnior, resultado que confirmou o time com a melhor campanha em toda a primeira fase do Campeonato Paulista.

O treinador optou por não escAlar Borja, pendurado com dois cartões amarelos. Na posição, alternou entre dois garotos revelados na base. Começou a partida com Papagaio. Depois, no segundo tempo, colocou Fernando em sua vaga, e viu o jogador de 19 anos marcar seu primeiro gol como profissional, o terceiro do Palmeiras no jogo. “Foi uma partida muito boa. Fico feliz e contente pelo Papagaio, pelo Fernando, que estão no profissional e contribuíram com a vitória, especialmente o Fernando, com o gol”, disse Roger.

“O Papagaio já tinha estreado contra o São Caetano e hoje teve a chance de sair jogando. Lutou bastante, sentiu um pouco a questão do ritmo coletivo, mas depende ainda de outras peças para que a engrenagem funcione bem, mas fez um bom jogo. O Fernando é um jogador mais leve, tem características de velocidade, destreza, presença dentro da área. Depois um lance de oportunismo no cruzamento do Juninho, tocou a bola pras redes. É um jogador que já tinha visto outras vezes e é muito talentoso”, acrescentou o comandante do Palmeiras.

Na análise do treinador, a boa campanha no Paulistão permitiu a ele fazer experiências no elenco e dar oportunidade aos jogadores mais jovens. “Foi importante construir essa campanha que nos permitiu chegar nas condição de colocar os meninos para jogar e não permitir que eventuais maus resultados atrapalhem a evolução deles. Vão ganhando corpo, tento experiência no time”, completou Roger.