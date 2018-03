Rodrygo vibra com 1º gol na Libertadores: ‘Deu tranquilidade para a equipe’

O Santos desceu para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no placar contra o Nacional, mas com um jogador a menos. Gabriel havia sido expulso. O time alvinegro voltou preparado para ser pressionado pelo adversário.

Mas o jovem atacante Rodrygo, de 17 anos, tratou de jogar um balde de água fria no adversário. Logo aos dois minutos, ele ganhou na corrida de dois marcadores e tocou por entre as pernas do goleiro Conte para marcar um belo gol.

“Foi um gol muito importante porque deu tranquilidade para a equipe. O momento estava complicado, a gente estava com um a menos. Fui feliz em passar pelos marcadores e consegui fazer o gol”, comentou o jogador.

Apesar da pouca idade, Rodrygo disse que não se sentiu pressionado em seu primeiro jogo como titular na Libertadores. Na estreia da equipe no torneio, na derrota por 2 a 0 para o Real Garcilaso, fora de casa, o jogador começou no banco de reservas.

“Fiquei tranquilo. Já tinha jogado no Pacaembu lotado, com 40 mil pessoas, contra o Corinthians (pelo Campeonato Paulista). Estava preparado e concentrado para esse jogo e tudo deu certo”, completou jovem atacante.

Outro destaque da partida foi Eduardo Sasha. Ele marcou o primeiro e o terceiro gol do time alvinegro nos 3 a 1 sobre o Nacional no estádio do Pacaembu. “Fico feliz por ter ajudado o time nessa vitória tão importante. Ainda mais por jogar com um a menos, que não é fácil. Toda a equipe está de parabéns”, afirmou.

Com a vitória, o Santos agora ocupa a segunda colocação do Grupo 6 da Libertadores, com três pontos, um a menos do que o Estudiantes, da Argentina. O Real Garcilaso, do Peru, é o quarto colocado, com três, e o Nacional está na lanterna, com um.

O time alvinegro volta a campo pela competição continental em 5 de abril, quando visitará o Estudiantes. Antes, a equipe enfrentará o Botafogo, no domingo, às 19 horas, em Ribeirão Preto, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.