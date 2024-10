Rodrygo reconhece má atuação da seleção no Chile: ‘Nem todos estavam no melhor dia’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 0:05 Para compartilhar:

Mais importante que jogar bem foi a vitória da seleção brasileira, nesta quinta-feira, por 2 a 1, de virada, sobre o Chile, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a análise de Rodrygo, que reconheceu a atuação irregular da equipe.

“Foi muito bom ver o empenho de todo mundo, nem todos estavam no melhor dia, mas todo mundo estava correndo muito, se dedicando”, afirmou o jogador do Real Madrid, que não teve a companhia de Vinícius Júnior, cortado do jogo por causa de uma lesão.

Ao invés de criticar a atuação do time, Rodrygo preferiu destacar o esforço dos companheiros nos 90 minutos, buscando o resultado, mesmo em uma noite sem inspiração.

“Muito importante a vitória. É sempre muito difícil começar perdendo no comecinho. Tomamos o gol muito cedo e deu uma desequilibrada no planejamento. A gente continuou com a mente forte, pensando na virada e conseguimos com o gol do Luiz”, disse o atacante.