Rodrygo festeja gol, mas critica atuação da seleção: ‘O Equador dominou por muito tempo’

Autor do gol da vitória da seleção brasileira diante do Equador, nesta sexta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, Rodrygo não ficou satisfeito com a atuação do time do técnico Dorival Júnior.

“É ver os erros que tivemos. O Equador dominou por muito tempo o jogo e isso não pode acontecer, ainda mais em casa. Vamos melhorar para o próximo jogo”, disse o jogado do Real Madrid para a TV Globo, logo após a partida no Paraná.

Rodrygo destacou a importância do resultado, que fez o Brasil pular para a quarta colocação na classificação das Eliminatórias. “A gente precisava da vitória. Era nosso objetivo independentemente se jogássemos bem ou não. A gente sabia que seria difícil. É daqui para melhor.”

O jogador do Real Madrid revelou falta de ritmo pelo início de temporada para os jogadores que atuam na Europa. “Começo de temporada é difícil, principalmente para a gente que vem da Europa: a viagem é longa e não temos tantos dias para treinar. Não é desculpa, claro. Estou feliz pela vitória e por mais um gol.”