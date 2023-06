Rodrygo e Militão exaltam luta contra o racismo após vitória da seleção: ‘Tem que acabar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 21:15 Compartilhe

Todos os olhos no amistoso entre Brasil e Guiné estavam voltados ao atacante Vinicius Junior. A partida aconteceu no estádio do Espanyol, no mesmo local do caso de racismo contra o jogador do Real Madrid, que rodou o mundo. Por causa disso, a seleção brasileira jogou de preto o primeiro tempo e venceu o amistoso por 4 a 1.

Mas não foi só Vinicius Júnior que esteve focado na luta contra o racismo. Seus companheiros de Real Madrid, Rodrygo e Éder Militão também destacaram a importância de lutar pela causa.

“Foi um dia muito especial. Sabíamos tudo que estava envolvido. Estou feliz também por ter feito um gol novamente com essa camisa especial. Vou lembrar para sempre”, afirmou Rodrygo.

Éder Militão também comentou sobre a causa: “Fico feliz pelo comportamento de todos, por tudo que fizemos. Estou feliz por ver tanta gente na luta contra o racismo. É só assim que vamos conseguir inibir isso. O racismo tem que acabar.”

A dupla do Real Madrid foi alguns dos destaques da seleção no primeiro amistoso desta Data Fifa. Ambos marcaram, assim como Vinicius Júnior, o principal jogador do duelo.

O Brasil viaja para Portugal neste domingo, quando iniciará a preparação para o jogo diante de Senegal, marcado para terça-feira, às 16h.

